В Новосибирске скоро появится полиция на электросамокатах

С 1 февраля текущего года полиция федеральной территории Сириус в Сочи решила использовать электросамокаты, как наиболее маневренный транспорт. Обоснованием к данной инициативе стали упрямые цифры статистики, гласящие, что около 30% всех инцидентов с участием правоохранительных органов происходят в узких улицах и переулках, где автомобильное патрулирование ограничено.