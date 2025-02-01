На Неделе высокой моды в Париже первые ряды заняли дети знаменитостей

В Париже 30 января закончилась Неделя высокой моды весеннего сезона 2025 года, где кутюрье показали вечерние платья и наряды ручной работы, в которых мы вскоре увидим знаменитостей на красных дорожках. «Газета.Ru» — о том, чем запомнится эта Неделя и кто стал ее настоящей звездой.
За четыре дня Недели высокой моды гости показов увидели множество корсетов, прозрачного кружева, шелка, мини-юбок со шлейфами, рюш, воланов и оборок — к этим элементам можно будет присмотреться и обычным людям при выборе праздничной одежды. В этот раз в первых рядах было особенно много знаменитостей: в Париже отметились Дэми Мур и Карла Бруни, Винус Уильямс и Аня Тейлор-Джой, Дуа Липа и Меган Ти Стэллион (она особенно выделялась благодаря откровенным нарядам). Чем еще запомнится эта Неделя?
Старший сын Хайди Клум появился на подиуме.
Сын модели Хайди Клум и ее бывшего мужа, певца Сила, дебютировал на этой Неделе в качестве манекенщика. Генри, которому в 2025-м исполнится 20 лет, появился на показе модного дома Lena Erziak, прошедшем 28 января в Hotel le Marois, чем бесконечно обрадовал мать.
«Так горжусь тобой, Генри», — написала Хайди Клум в соцсетях о том, что ее сын открыл шоу. Она выложила видео, на котором ее ребенок уверенно шагает по подиуму в черном костюме. Сам молодой человек сообщил изданию Vogue Germany, что перед дебютным выходом получил несколько ценных советов от матери и своей сестры Лени. Первая посоветовала смотреть прямо вперед и идти, будто несешь на голове тяжелую книгу, а вторая — хорошенько постараться и получить удовольствие от процесса.
Дети знаменитостей — в первых рядах.
Другие отпрыски звездных родителей — пресловутые nepo babies — в этот раз не выходили на подиум, а занимали первые места на показах. Так, внимание уличных фотографов привлекла 25-летняя Лили-Роуз Депп, пришедшая на шоу Chanel вместе с матерью, Ванессой Паради, в классическом костюме модного дома и босоножках, надетых на прозрачные черные колготки. Дочь Джуда Лоу, 24-летняя Айрис, появилась на показе Saint Laurent в просторном бежевом брючном костюме и при галстуке в горошек.
Дочь Мадонны, 28-летняя Лурдес Леон, тоже оказалась на показе Saint Laurent в совершенно прозрачном обтягивающем комбинезоне с открытыми плечами и кожаном плаще. А дочь певицы Энни Леннокс от израильского продюсера Ури Фрухтамана Тали (ей сейчас 32 года) была замечена в первом ряду на шоу Valentino в платье цвета слоновой кости, отделанном ажурной вышивкой и рюшами. Рядом с ней восседал певец Элтон Джон.
Кайли Дженнер показала части тела.
Семью Кардашьян на Неделе высокой моды в Париже представляли младшие сестры Кендалл и Кайли. Если первая вышла на подиум на показе Schiaparelli, то вторая блеснула и в качестве модели, и в роли гостьи. Кайли Дженнер практически открыла показ дома Jean Paul Gaultier — в этот раз коллекцию haute couture для него создал французский модельер Людовик де Сен-Сернен, — в туго затянутом корсете и практически обнажающем грудь топе с американской проймой. Выйдя на подиум, 27-летняя Кайли Дженнер проследовала в первый ряд и присоединилась к гостям показа.
На шоу Chanel она появилась не таким эффектным образом, но тоже в довольно откровенном наряде французского модного дома: укороченном топе и мини-юбке из твида. В соцсетях звезда похвасталась, что перед показом Chanel прислали в ее гостиничный номер 30 сумочек на сумму в $150 тыс., чтобы она выбрала одну для выхода в свет.
Дебют Алессандро Микеле с коллекцией haute couture дома Valentino.
Одним из самых ожидаемых шоу был показ модного дома Valentino: свою первую коллекцию haute couture для бренда сделал знаменитый Алессандро Микеле, занявший пост креативного директора в прошлом году. Ожидания публики были оправданы: коллекция вышла яркой, театральной, разнообразной. И интеллектуальной: гости показа обнаружили на своих местах многостраничную инструкцию по восприятию коллекции Микеле, эпиграфом к которой послужила цитата Умберто Эко. В документе дизайнер предложил понимать каждый из 48 образов коллекции как «непрерывный и потенциально бесконечный каталог слов».
Визуально коллекция, названная по-французски «Головокружение», довольно разнообразна — это путешествие во времени и пространстве в Англию времен Тюдоров с огромными платьями-пирамидами, в итальянскую комедию дель арте, в Османскую империю с ее шелками и шароварами, к кринолинам Марии-Антуанетты и мужским костюмам Марлен Дитрих. Плюс — использование разнообразных техник, в числе которых золотое шитье, плетение и пэчворк. Не очень понятно, увидим ли мы какой-то из этих нарядов на красной дорожке «Оскара», но в историю моды они точно войдут.
Строгая Памела Андерсон.
Говоря о самых ярких образах звезд на Неделе высокой моды в Париже, нельзя не упомянуть Памелу Андерсон — звезду сериала «Спасатели Малибу» и Playboy, которая в последнее время резко сменила образ и преобразилась до неузнаваемости.
Она стала одной из тех редких знаменитостей, что на Неделе появились больше, чем на одном показе: Памелу Андерсон можно было увидеть на шоу Chanel и на показе Dior. И там и там она выступила в элегантном, но строгом виде и без макияжа. Для Chanel актриса выбрала комплект из свободной белой блузы с рюшами и глухим воротником — и плиссированные брюки-палаццо. На Dior Памелу Андерсон сфотографировали в суровом сером брючном костюме — подпоясанном тонким ремешком жакете с широким шарфом и широких брюках. Лицо ее прикрывала вуаль.