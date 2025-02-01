На Неделе высокой моды в Париже первые ряды заняли дети знаменитостей

Она стала одной из тех редких знаменитостей, что на Неделе появились больше, чем на одном показе: Памелу Андерсон можно было увидеть на шоу Chanel и на показе Dior. И там и там она выступила в элегантном, но строгом виде и без макияжа. Для Chanel актриса выбрала комплект из свободной белой блузы с рюшами и глухим воротником — и плиссированные брюки-палаццо. На Dior Памелу Андерсон сфотографировали в суровом сером брючном костюме — подпоясанном тонким ремешком жакете с широким шарфом и широких брюках. Лицо ее прикрывала вуаль.