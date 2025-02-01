Минтранс объявил общественное обсуждение изменений в Правилах грузоперевозок

Минтрансом вынесены на общественное обсуждение изменения в Правила автомобильных перевозок грузов. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.
Новшеств и инноваций, предлагаемых профильным министерство, немало.
Так, к примеру, предлагается ввести норму, согласно которой грузовики должны будут быть оснащены системами спутниковой навигации, а также средствами видеофиксации.
Помимо этого, предлагается кузова грузовиков, перевозящих древесину, оснастить спецприспособлениями, препятствующими смещению груза.
Еще одно новшество: оснащение грузовиков при перевозке навалочных грузов пологом для защиты автомобильной дороги и придорожной полосы от загрязнений.
Добавим, что свои мнения, замечания и предложения относительно предлагаемых новшеств белорусы могут оставить на Правовом форуме Беларус с 1 до 10 февраля.
Ранее мы писали о том, что уроженец Бреста Игорь Корнелюк шокировал воспоминаниями о детстве в Беларуси (тут про это).