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Минтранс объявил общественное обсуждение изменений в Правилах грузоперевозок

Минтрансом вынесло на общественное обсуждение изменения в Правила автомобильных перевозок грузов.

Источник: Комсомольская правда

Минтрансом вынесены на общественное обсуждение изменения в Правила автомобильных перевозок грузов. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.

Новшеств и инноваций, предлагаемых профильным министерство, немало.

Так, к примеру, предлагается ввести норму, согласно которой грузовики должны будут быть оснащены системами спутниковой навигации, а также средствами видеофиксации.

Помимо этого, предлагается кузова грузовиков, перевозящих древесину, оснастить спецприспособлениями, препятствующими смещению груза.

Еще одно новшество: оснащение грузовиков при перевозке навалочных грузов пологом для защиты автомобильной дороги и придорожной полосы от загрязнений.

Добавим, что свои мнения, замечания и предложения относительно предлагаемых новшеств белорусы могут оставить на Правовом форуме Беларус с 1 до 10 февраля.

Ранее мы писали о том, что уроженец Бреста Игорь Корнелюк шокировал воспоминаниями о детстве в Беларуси (тут про это).