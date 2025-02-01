Майнинговую ферму демонтируют на землях лесфонда Иркутской области

Прокуратура Иркутского района добилась через суд решения о демонтаже майнинговой фермы, которая располагалась на землях Ангарского лесничества. «Асики» подключили к электросетям садоводства «Ангарский берег-19».
Так как участок использовался не по назначению, а правоустанавливающих документов у владельца фермы не было, ситуацией заинтересовались правоохранители. В суд был направлен иск.
В итоге Фемида встала на сторону прокуратуры — майнера обязали вывезти оборудование для добычи криптовалюты.
Напомним, видео, снятое в одном из торговых центров Иркутска вечером 31 января, наделало шума в соцсетях. На кадрах — медики скорой, оказывающие помощь подростку. Пол вокруг него испачкан кровью, рядом толпятся зеваки.