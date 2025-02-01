Метод очистки песка от мазута тестируют используя бактерии-нефтедеструкторы

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного университета (КубГУ) тестируют штаммы микроорганизмов-нефтедеструкторов из собственной коллекции для выработки технологии очистки песка от мазута марки М-100, разлив которого произошел после ЧП с танкерами в Черном море. Коллекция насчитывает порядка 100 культур, из них 30 способны на 100% утилизировать нефтепродукты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Накануне представители университета презентовали разработку вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко в ходе его рабочей поездки в Анапу. Чернышенко подчеркнул, что технологии, разрабатываемые учеными для ликвидации последствий крушения танкеров, после апробации в условиях текущей чрезвычайной ситуации в случае получения положительного практического эффекта будут масштабироваться.
«В настоящее время микробиологами КубГУ проверяются штаммы микроорганизмов из собственной коллекции на способность к эффективной деградации мазута, а также ведется поиск непосредственно в месте загрязнения природных нефтеокисляющих бактерий. Учитываются как скорость, так и полнота деструкции поллютанта (загрязнителя — прим. ТАСС), возможность смывать его с поверхности и разбивать на более мелкие частицы при помощи соединений, которые также выделяются бактериями в процессе роста», — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что в вузе уже на протяжении 40 лет применяют микробиологические подходы к очистке почвы от нефтепродуктов. Для этого используются как природные микроорганизмы, размноженные в лаборатории, так и коммерческие биопрепараты. «За это время нами была создана коллекция активных микроорганизмов-нефтедеструкторов, насчитывающая около 100 культур, из которых более 30 способны на 100% утилизировать нефть», — подчеркнули в пресс-службе.
Уточняется, что подходы к очистке песка от нефтепродуктов с использованием микроорганизмов принципиально не отличаются. Однако в составе мазута марки М-100 есть большое количество различных фракций углеводородов, которые бактерии потребляют гораздо медленнее. Дополнительные трудности для эффективной микробной биодеградации мазута создает его высокая вязкость. Поэтому ученые ищут несколько культур, работающих «сообща» и эффективно применительно к М-100.