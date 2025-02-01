Метод очистки песка от мазута тестируют используя бактерии-нефтедеструкторы

Там также отметили, что в вузе уже на протяжении 40 лет применяют микробиологические подходы к очистке почвы от нефтепродуктов. Для этого используются как природные микроорганизмы, размноженные в лаборатории, так и коммерческие биопрепараты. «За это время нами была создана коллекция активных микроорганизмов-нефтедеструкторов, насчитывающая около 100 культур, из которых более 30 способны на 100% утилизировать нефть», — подчеркнули в пресс-службе.