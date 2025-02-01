Мингорисполком сказал, к которому часу можно приводить ребенка в детский сад

В комитете по образованию Мингорисполкома высказались о том, к которому часу родители могут приводить своих детей в детские сады.
Отметим, что по общему правилу график работы дошкольных учреждений — с 7 утра до 19.00.
— Время пребывания воспитанника в дошкольном учреждении образования по желанию одного из его законных представителей (родителей) может быть уменьшено, — рассказала, как пишут «Минск-Новости», главный специалист отдела образования Мингорисполкома Виктория Жигалко.
Специалист добавила, что данная норма определена в Кодексе об образовании.
Вместе с тем, многие нюансы должны решаться в индивидуальном порядке при взаимодействии родителей, воспитателей и руководства детсада.
— У нас есть примеры, когда законные представители принимают решение, что их сын или дочь будут получать только завтрак и обед, а перед началом дневного сна ребенка забирают домой. Или же, наоборот, приводят малышей к началу занятий, минуя завтрак. Тогда родители пишут заявление на имя руководителя учреждения дошкольного образования, где просят организовать питание ребенка по факту его пребывания в группе, — отметила Жигалко.
Ранее мы писали о том, что Игорь Корнелюк, который родился в Бресте в 1962 году, рассказал (буквально шокировал!) о воспоминаниях своего детства: маэстро констатировал, что он чуть не умер, а его «отшептала» бабушка из глубокой деревни, куда его экстренно отвезли родители (здесь про тут).
А в это время другой белорус — шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев — поделился своими новостями: он не скрывает, из-за поведения сына Платона его уже, увы, вызывали в школу (тут про это в деталях).