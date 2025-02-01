Мингорисполком сказал, к которому часу можно приводить ребенка в детский сад

— У нас есть примеры, когда законные представители принимают решение, что их сын или дочь будут получать только завтрак и обед, а перед началом дневного сна ребенка забирают домой. Или же, наоборот, приводят малышей к началу занятий, минуя завтрак. Тогда родители пишут заявление на имя руководителя учреждения дошкольного образования, где просят организовать питание ребенка по факту его пребывания в группе, — отметила Жигалко.