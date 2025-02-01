Снежно и ветрено: какая погода ожидает казахстанцев 2 февраля

В субботу с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается ночью снег, а днем — осадки — дождь, снег.
«Лишь на юге республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. В целом по Казахстану ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра», — сообщили в РГП «Казгидромет».
В Астане ночью переменная облачность, снег, низовая метель, гололед. Днем переменная облачность, осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −2−4°С, днем −1+1°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −7−9°С, днем −1−3°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −5−7°С и днем +5+7°С.