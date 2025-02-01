«Коммунарка» объявила о выпуске дубайского шоколада

Минская фабрика «Коммунарка» уже весной 2025 года планирует выпустить и предложить потребителям шоколадные конфеты по дубайской рецептуре.
Отметим, что так называемый дубайский шоколад стал трендом в конце 2024 года, его необычный вкус достигается благодаря начинке из смеси катаифа, то есть тонкой турецкой лапши, и фисташек.
Как рассказала заместитель главного технолога «Коммунарки» Ирина Адарченко, на фабрике готовить дубайский шоколад будут вручную из пяти ингредиентов: теста катаифа, фисташковой пасты на основе белого шоколада, зеленого чая матча, сливочного масла, и, разумеется, молочного шоколада.
— Рецептур дубайского шоколада огромное количество, наш же вариант наиболее приближен к классическому. Зачастую то, что сегодня появляется на рынке, имеет весьма отдаленное отношение к восточной сладости, поскольку используется только название, — констатировала Ирина Адарченко, слова которой приводит БелТА.
Повторимся, дубайский шоколад производства белорусской фабрики можно будет отыскать на полках магазинов уже очень скоро — приближающейся весной.
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