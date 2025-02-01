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Депутата Госдумы Екатерину Стенякину атаковали мошенники под предлогом доставки цветов

Депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину атаковали флористы-мошенники.
Источник: Комсомольская правда

Депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину атаковали флористы-мошенники. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети.

По словам Екатерины Стенякиной, с самого утра ее атаковывают аферисты. Мошенники с неизвестных номеров отправляют ей сообщения под предлогом доставки цветов. Сначала они пытались узнать адрес депутата, а потом попросили коды из смс-сообщений.

— Пожалуйста, будьте бдительны! Помните, что нельзя сообщать коды от банковских приложений, Госуслуг, никакую личную информацию, под каким бы предлогом у вас ее ни спрашивали!, — предупредила подписчиков Екатерина Стенякина.