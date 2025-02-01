Депутата Госдумы Екатерину Стенякину атаковали мошенники под предлогом доставки цветов

По словам Екатерины Стенякиной, с самого утра ее атаковывают аферисты. Мошенники с неизвестных номеров отправляют ей сообщения под предлогом доставки цветов. Сначала они пытались узнать адрес депутата, а потом попросили коды из смс-сообщений.