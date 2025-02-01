На дорогах Башкирии за сутки задержали 56 нетрезвых водителей

В Башкирии накануне прошли массовые проверки на дорогах. Сотрудники ГАИ за пятницу, 31 января, выписали более 1400 административных протоколов на нарушителей ПДД.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, за сутки были задержаны 56 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Из них четверо сделали это повторно.
— Практика показывает, что ДТП с участием пьяных водителей влекут самые серьезные последствия. Алкоголь замедляет реакцию и вызывает нарушения координации действий, что приводит к плачевным последствиям, — отметили в ГАИ по Башкирии.
Проверки на дорогах Башкирии продолжатся и в оставшиеся выходные.
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