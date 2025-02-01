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На дорогах Башкирии за сутки задержали 56 нетрезвых водителей

В Башкирии дорожная полиция задержала 56 нетрезвых водителей за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии накануне прошли массовые проверки на дорогах. Сотрудники ГАИ за пятницу, 31 января, выписали более 1400 административных протоколов на нарушителей ПДД.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, за сутки были задержаны 56 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Из них четверо сделали это повторно.

— Практика показывает, что ДТП с участием пьяных водителей влекут самые серьезные последствия. Алкоголь замедляет реакцию и вызывает нарушения координации действий, что приводит к плачевным последствиям, — отметили в ГАИ по Башкирии.

Проверки на дорогах Башкирии продолжатся и в оставшиеся выходные.

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