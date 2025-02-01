Синоптики предупредили о морозе и снеге в Беларуси со 2 по 4 февраля 2025 года

Синоптики поделились своим прогнозом и рассказали, что подготовила небесная канцелярия для Беларуси со 2-го по 4-ое февраля 2025 года. Как констатировали в Белгидромете, в воскресенье, 2 февраля, Беларусь окажется во власти циклона, которые придет в республику с северо-запада соседней России. Объявлен желтый уровень опасности, будет облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, картину дополнит порывистый западный ветер.
Что касается температуры воздуха, то, увы, своеобразных качелей избежать не удастся: ночью похолодает до минус 4, днем же — самая настоящая оттепель: плюс 4. Ожидается гололедица.
Понедельник, 3 февраля, побалует белорусов снегом, местами он будет мокрым, гололедица никуда не денется, нужно быть предельно аккуратным. Ночью от одного до шести мороза, днем столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 2.
По предварительным прогнозам, во вторник, 4 февраля погода кардинально не изменится: облачность с прояснениями, днем не исключен кратковременный снег, местами мокрый, сохранится все та же гололедица. Но будет куда более прохладно: ночью от минус 1 до минус 9. Днем от минус 6 до максимального одного градуса выше нуля.
Ранее мы писали о том, что «Коммунарка» — легендарная минская фабрика — вот-вот выпустит свой дубайский шоколад (когда его искать на прилавках — вот тут про это).