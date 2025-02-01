Синоптики предупредили о морозе и снеге в Беларуси со 2 по 4 февраля 2025 года

Синоптики поделились своим прогнозом и рассказали, что подготовила небесная канцелярия для Беларуси со 2-го по 4-ое февраля 2025 года. Как констатировали в Белгидромете, в воскресенье, 2 февраля, Беларусь окажется во власти циклона, которые придет в республику с северо-запада соседней России. Объявлен желтый уровень опасности, будет облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, картину дополнит порывистый западный ветер.