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В АФМ прокомментировали информацию о драке чиновников в Атырау

Сообщалось, что якобы в конфликте участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области.

Источник: Baigenews

В Агентстве финмониторинга опровергли слухе о драке с участием чиновников в одном из увеселительных заведений Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, заместитель руководителя департамента госдоходов Атырауской области оказался в больнице и впал в кому после драки. Отмечалось, что якобы в конфликте участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области.

«Распространяемая информация об инциденте, связанном с заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области, не соответствует действительности. Ни одного сотрудника ДЭР по Атырауской области не было на месте инцидента. Сотрудники АФМ никакого отношения к данному случаю не имеют», — говорится в заявлении АФМ.

В ведомстве призвали доверять только официальным источникам информации.