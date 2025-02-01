В СК РФ проверят информацию о нарушении прав многодетных семей в Ростовской области

Через Информационный центр к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась женщина из Ростовской области. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав многодетных семей в станице Кривянской. Выяснилось, что выданные земельные участки не имеют нужной инфраструктуры. Отсутствует водо- и газоснабжения, из-за чего индивидуальное жилищное строительство на их территории невозможно.