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В СК РФ проверят информацию о нарушении прав многодетных семей в Ростовской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав многодетных семей в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей в станице Кривянской Ростовской области. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

Через Информационный центр к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась женщина из Ростовской области. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав многодетных семей в станице Кривянской. Выяснилось, что выданные земельные участки не имеют нужной инфраструктуры. Отсутствует водо- и газоснабжения, из-за чего индивидуальное жилищное строительство на их территории невозможно.

Сейчас следователи Ростовской области устанавливают все обстоятельства дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.