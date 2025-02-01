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В Ростовской области весенние полевые работы начнутся раньше

Из-за теплой зимы в Ростовской области полевые работы начнутся раньше.

Источник: Комсомольская правда

Весенние полевые работы на Дону начнут на неделю раньше из-за теплой зимы примерно на неделю. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 31 января.

Как рассказал заместитель губернатора региона — министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, сегодня аграрии уже активно готовятся к весенней полевой компании. Отметим, что общая посевная площадь составит 4,9 млн гектаров. В осеннее время озимые высадили на площади 2,8 млн гектаров. Сейчас взошло 2,51 млн гектаров, что составляет 89% посевов.

Весной этого года в Ростовской области планируют засеять яровыми больше 1,9 млн гектаров, а яровыми зерновыми и зернобобовыми — порядка 722 тысяч, а масличными — около 1,1 млн гектаров.