В Ростовской области весенние полевые работы начнутся раньше

Как рассказал заместитель губернатора региона — министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, сегодня аграрии уже активно готовятся к весенней полевой компании. Отметим, что общая посевная площадь составит 4,9 млн гектаров. В осеннее время озимые высадили на площади 2,8 млн гектаров. Сейчас взошло 2,51 млн гектаров, что составляет 89% посевов.