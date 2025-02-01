В башкирском Бирске закрыли ледовую переправу через реку Белая

С сегодняшнего дня, 1 февраля, в Бирске закрыта ледовая переправа через реку Белая. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, переправу закрыли из-за потепления.
Поскольку в регионе наблюдается аномально теплая погода, лед на реке стал тоньше и переправляться по нему стало опасно. Сейчас на месте выставлены запрещающие аншлаги и шлагбаум, сообщили в экстренном ведомстве.
Спасатели МЧС по Башкирии напоминают, что с потеплением лед на водоемах становится опаснее и увеличивается вероятность несчастных случаев. На транспорте выезжать на такой лед крайне опасно.
По данным экстренного ведомства, переправа в Бирске закрыта до 4 февраля 2025 года.
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