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Полиция усилила контроль на дорогах Акмолинской области

Причина — сильный снегопад.

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. С 1 по 3 февраля в Акмолинской области ожидаются сильные снегопады, что может значительно осложнить дорожную обстановку, сообщает МВД Казахстана.

В связи с этим полицейские призывают водителей к максимальной осторожности: во время обильного снегопада предельная скорость движения снижена с 140 до 60 километров в час.

«В условиях снегопада видимость на дорогах ухудшается, а сцепление с покрытием становится менее надежным. Мы призываем водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от дальних поездок», — отметил начальник УМПС ДП Аслан Кызбикенов.

Для обеспечения безопасности на трассах региона задействованы более 300 сотрудников патрульной полиции и 21 сотрудник дорожно-технической инспекции. Они контролируют ситуацию на дорогах, координируют работу дорожных служб и следят за своевременной расчисткой трасс.