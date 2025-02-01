1 февраля Газета.Ру Общество

Боец ММА Асхабов отреагировал на информацию о похищении украинца

Российского бойца MMA Хасана Асхабова задержали на Бали по подозрению в похищении гражданина Украины и вымогательстве около $200 тысяч. Спустя сутки спортсмена отпустили, и он тут же покинул Индонезию. Два года назад Асхабов и его брат-близнец проходили по делу об ограблении итальянца. Однако и тогда они оказались на свободе.