Белстат: разница между зарплатой мужчин и женщин снизилась до 6%

Белстат сообщил, что разница между зарплатой мужчин и женщин снизилась до 6% в Беларуси. Подробности озвучили в Национальном статистическом комитете, рассказали в эфире телеканала ОНТ.
По информации ведомства, за последний год разница между оплатой труда мужчин и женщин в стране составила менее 6%. Отмечается, что в 2021 году было больше 24%. И в указанном случае речь идет про мужчин.
Ранее Белстат доказал достоверность своих данных, добившись их использования ООН.
Тем временем «Белтелеком» не будет принимать ряд платежей от жителей Минска до 3 февраля.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про −7 градусов с 3 по 9 февраля в Беларуси.