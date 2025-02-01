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Белстат: разница между зарплатой мужчин и женщин снизилась до 6%

Белстат сказал, что разница между оплатой труда мужчин и женщин снижается в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сообщил, что разница между зарплатой мужчин и женщин снизилась до 6% в Беларуси. Подробности озвучили в Национальном статистическом комитете, рассказали в эфире телеканала ОНТ.

По информации ведомства, за последний год разница между оплатой труда мужчин и женщин в стране составила менее 6%. Отмечается, что в 2021 году было больше 24%. И в указанном случае речь идет про мужчин.

Ранее Белстат доказал достоверность своих данных, добившись их использования ООН.

Тем временем «Белтелеком» не будет принимать ряд платежей от жителей Минска до 3 февраля.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про −7 градусов с 3 по 9 февраля в Беларуси.