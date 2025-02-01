Штормовые предупреждения в 17 регионах распространил Казгидромет

Астана
В Астане 2 февраля ожидаются ночью снег, днем осадки (снег, дождь). Низовая метель, гололед.
Алматинская область, Алматы
2 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. В.
Туркестанская область
2 февраля на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, днем на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.
Акмолинская область
2 февраля в Акмолинской области ожидаются ночью снег, метель, днем на севере, востоке области осадки (снег, дождь), на юге области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. Гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер западный, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 2 февраля ожидается гололед.
Атырауская область
2 февраля ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.
Западно-Казахстанская область
2 февраля на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман. В Уральске жидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.
Костанайская область
2 февраля на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.
Жамбылская область
2 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23 метра в секунду. В Таразе временами ожидается туман.
Кызылординская область
2 февраля в центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области 15−20 метров в секунду. В Кызылорде временами ожидается туман.
Карагандинская область
2 февраля ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке области туман. В Караганде ожидаются снег, метель, гололед, туман.
Область Абай
2 февраля ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель. На востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15−20 метров в секунду.
Восточно-Казахстанская область
2 февраля ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере области 15−20 метров в секунду.
Область Улытау
2 февраля ночью на востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, метель. Днем на западе, севере, востоке области гололед. На севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане ожидается туман.
Актюбинская область
2 февраля на севере, востоке Актюбинской области сохранятся небольшие осадки (снег, дождь), гололед, туман. В Актобе ночью и утром сохранится туман.
Северо-Казахстанская область
2 февраля ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области ожидаются гололед, низовая метель, туман. В Петропавловске ночью будут осадки (дождь, снег), днем небольшие осадки (дождь, снег). Ожидаются гололед, низовая метель.
Павлодарская область
2 февраля ночью в Павлодарской области ожидается снег, днем на западе, юге, востоке осадки (снег, дождь). На западе, юге области низовая метель, днем гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный, 9−14, на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду.
Область Жетысу
2 февраля в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15−20 метров в секунду.