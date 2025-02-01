Штормовые предупреждения в 17 регионах распространил Казгидромет

2 февраля на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, днем на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.