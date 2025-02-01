От крупнейшего в мире айсберга откололась глыба площадью около 80 кв. км

Айсберг А23а, почти в два раза превышающий по площади Санкт-Петербург, считается самым большим на планете. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем неожиданно начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. В середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1,4 тыс. км.