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В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии

В ПМР израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, заявил в субботу в ходе брифинга для журналистов глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Угля осталось на несколько дней, и мы вряд ли к нему вернемся. Но правительство задачу получило, и, конечно, должностные лица «Интер РАО» и сама станция озабочены тем, чтобы этот уголь приобрести.

Вадим Красносельский
глава ПМР

Лидер Приднестровья уточнил, что Молдавская ГРЭС вырабатывает электроэнергию на специальном угле антраците.

«Его еще надо найти где-то. Где-то в Новой Зеландии, говорят, есть. Я не знаю. Я там не был. В Африке тоже, говорят, есть. Не знаю. Это уже работа специалистов, которые должны этим заниматься. Мы должны восполнить запасы угля», — отметил Красносельский.

Генерация электроэнергии в республике производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией «Тиротекс-Энерго». Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. С 1 января «Газпром» ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга «Молдовагаза» и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.