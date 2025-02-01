В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, заявил в субботу в ходе брифинга для журналистов глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Угля осталось на несколько дней, и мы вряд ли к нему вернемся. Но правительство задачу получило, и, конечно, должностные лица «Интер РАО» и сама станция озабочены тем, чтобы этот уголь приобрести.
Лидер Приднестровья уточнил, что Молдавская ГРЭС вырабатывает электроэнергию на специальном угле антраците.
«Его еще надо найти где-то. Где-то в Новой Зеландии, говорят, есть. Я не знаю. Я там не был. В Африке тоже, говорят, есть. Не знаю. Это уже работа специалистов, которые должны этим заниматься. Мы должны восполнить запасы угля», — отметил Красносельский.
Генерация электроэнергии в республике производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией «Тиротекс-Энерго». Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. С 1 января «Газпром» ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга «Молдовагаза» и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.