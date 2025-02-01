Популярный минский фудкорт Lidbeer Dvor анонсировал переезд на новую площадку. Подробности рассказали в социальных сетях проекта.
Организаторы уточнили, что переезд на новую локацию связан со строительными работами, начавшимися во дворике на улице Якуба Коласа, где находился Lidbeer Dvor. Вместе с тем в сообщении заверили, что площадке и далее продолжит работать, но в другом дворике, который расположен неподалеку. Про точный адрес пока не говорится.
По мнению организаторов, Lidbeer Dvor является не конкретным адресом, а всеми вместе созданной атмосферой. Ее намерены сохранить, приумножить, «вероятно, в немножко преобразованном виде».
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