Популярный минский фудкорт Lidbeer Dvor анонсировал переезд на новую площадку

Организаторы уточнили, что переезд на новую локацию связан со строительными работами, начавшимися во дворике на улице Якуба Коласа, где находился Lidbeer Dvor. Вместе с тем в сообщении заверили, что площадке и далее продолжит работать, но в другом дворике, который расположен неподалеку. Про точный адрес пока не говорится.