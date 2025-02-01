В Башкирии ушел из жизни главный мулла Нефтекамска Тафкиль Глимшин

В минувшую пятницу, 31 января, в Нефтекамске ушел из жизни имам-хатыб Тафкиль Хазрат Глимшин. По словам родственников, он провел пятничную службу в мечети, а через несколько часов у него остановилось сердце.
Тафкиль Глимшин долгие годы возглавлял мусульманскую общину Нефтекамска. Несколько лет назад его утвердили ответственным имам-хатыбом всего северо-запада Башкирии.
Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Курултая Рустем Ахмадинуров, при участии Тафкиля Глимшина в Нефтекамске была построена мечеть имени праведного халифа Али. Храм был открыт для верующих всего два с половиной года назад.
«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Тафкиля Глимшина.
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