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В Башкирии ушел из жизни главный мулла Нефтекамска Тафкиль Глимшин

В Башкирии скоропостижно скончался имам-хатыб Тафкиль Глимшин.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 31 января, в Нефтекамске ушел из жизни имам-хатыб Тафкиль Хазрат Глимшин. По словам родственников, он провел пятничную службу в мечети, а через несколько часов у него остановилось сердце.

Тафкиль Глимшин долгие годы возглавлял мусульманскую общину Нефтекамска. Несколько лет назад его утвердили ответственным имам-хатыбом всего северо-запада Башкирии.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Курултая Рустем Ахмадинуров, при участии Тафкиля Глимшина в Нефтекамске была построена мечеть имени праведного халифа Али. Храм был открыт для верующих всего два с половиной года назад.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Тафкиля Глимшина.

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