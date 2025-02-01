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В Ростове проработают проблему незаконной расклейки рекламы

В Ростове-на-Дону займутся несанкционированными рекламными объявлениями.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове проработают проблему незаконной расклейки рекламы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

— В первый рабочий день поручил убрать несанкционированные рекламные объявления с Привокзальной площади, — поделился Александр Скрябин.

Однако спустя два дня объявления вновь расклеили. По словам и.о. главы администрации города, на облик Ростова влияет множество факторов. Размещение рекламных объявлений — одна из основных проблем, которая фиксируется на регулярной основе.

— Поручил ответственным подразделениям проработать альтернативное решение и применить положительный опыт других муниципалитетов страны, — отметил Александр Скрябин.