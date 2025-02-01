В Ростове проработают проблему незаконной расклейки рекламы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
— В первый рабочий день поручил убрать несанкционированные рекламные объявления с Привокзальной площади, — поделился Александр Скрябин.
Однако спустя два дня объявления вновь расклеили. По словам и.о. главы администрации города, на облик Ростова влияет множество факторов. Размещение рекламных объявлений — одна из основных проблем, которая фиксируется на регулярной основе.
— Поручил ответственным подразделениям проработать альтернативное решение и применить положительный опыт других муниципалитетов страны, — отметил Александр Скрябин.