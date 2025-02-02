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Что можно и нельзя делать в Ефимов день 2 февраля, который называют Снежень

Собрали запреты и приметы на 2 февраля, когда отмечают Ефимов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 февраля вспоминает святого Евфимия Великого. В народе принято отмечать Ефимов день. Однако есть еще одно название — Снежень. Оно возникло по причине большого числа снегопадов. А еще 2 февраля узнавали, какой окажется погода на Масленицу.

Что нельзя делать 2 февраля

Не рекомендуется терять варежки и перчатки, так как подобное может грозить финансовыми трудностями. Запрещено петь после полуночи. Считается, что в дальнейшем придется много плакать. Кроме того, нельзя пользоваться острыми предметами, чтобы не порезать руку. Предки верили, что это может обернуться болезнью родственников.

Что можно делать 2 февраля

По традиции, 2 февраля было принято играть свадьбы, чтобы успеть до Масленицы, которая в 2025 году начнется с 24 февраля. Считалось, что в ночь на указанную дату снятся вещие сны.

Согласно приметам, 2 февраля узнавали, какой окажется погода на Масленицу. Метель предсказывала снег на праздник. В том случае, если солнечная погода, то весна выдастся ранней. Иней предупреждал про сильные заморозки осенью.

СНГ