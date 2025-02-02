Что можно и нельзя делать в Ефимов день 2 февраля, который называют Снежень

Не рекомендуется терять варежки и перчатки, так как подобное может грозить финансовыми трудностями. Запрещено петь после полуночи. Считается, что в дальнейшем придется много плакать. Кроме того, нельзя пользоваться острыми предметами, чтобы не порезать руку. Предки верили, что это может обернуться болезнью родственников.