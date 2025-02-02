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Какой сегодня день: 2 февраля

Этот день является 33-м в григорианском календаре. До конца года остается 332 дня.

Источник: Sputnik

Знаете ли вы, что ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка? В этот день по поведению сурка определяют, скоро ли наступит весна. О том, чем еще ознаменовано 2 февраля, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 2 февраля

В 1886 году в США впервые официально отпраздновали День сурка.

В 1924 году во время Зимних Олимпийских игр в Шамони была основана Международная федерация лыжного спорта.

В 1959 году на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах погибла тургруппа Игоря Дятлова.

Также в России 2 февраля отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

Кто родился 2 февраля

Белорусский революционер Кастусь Калиновский (1838−1864).

Писатель Джеймс Джойс (1882−1941).

Герой Советского Союза Валерий Чкалов (1904−1938).

Писательница Айн Рэнд (1905−1982).

Кинорежиссер Отар Иоселиани (1934−2023).

Певица Шакира (1977).

Футболист Жерар Пике (1987).

2 февраля в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память иеромонаха Евфимия.

Именины

2 февраля именины у Семена, Льва, Павла, Захара, Ефима, а также у Риммы и Инны.

2 февраля в народном календаре

На Руси 2 февраля внимательно наблюдали за погодой, потому что можно было по приметам определить, какая будет Масленица. Например, если на улице была весь день метель, то и Масленица будет в метели. Тогда говорили: «Помело метлой — да на Масленицу». О том, что будут метели, говорило и поведение животных: если кошка скребла пол, то следовало ждать вьюгу. А если в полдень было ясно и солнечно, значит, лето будет дождливым.

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