Какой сегодня день: 2 февраля

На Руси 2 февраля внимательно наблюдали за погодой, потому что можно было по приметам определить, какая будет Масленица. Например, если на улице была весь день метель, то и Масленица будет в метели. Тогда говорили: «Помело метлой — да на Масленицу». О том, что будут метели, говорило и поведение животных: если кошка скребла пол, то следовало ждать вьюгу. А если в полдень было ясно и солнечно, значит, лето будет дождливым.