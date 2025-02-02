Какой сегодня день: 2 февраля

Знаете ли вы, что ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка? В этот день по поведению сурка определяют, скоро ли наступит весна. О том, чем еще ознаменовано 2 февраля, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 2 февраля
В 1886 году в США впервые официально отпраздновали День сурка.
В 1924 году во время Зимних Олимпийских игр в Шамони была основана Международная федерация лыжного спорта.
В 1959 году на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах погибла тургруппа Игоря Дятлова.
Также в России 2 февраля отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
Кто родился 2 февраля
Белорусский революционер Кастусь Калиновский (1838−1864).
Писатель Джеймс Джойс (1882−1941).
Герой Советского Союза Валерий Чкалов (1904−1938).
Писательница Айн Рэнд (1905−1982).
Кинорежиссер Отар Иоселиани (1934−2023).
Певица Шакира (1977).
Футболист Жерар Пике (1987).
2 февраля в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память иеромонаха Евфимия.
Именины
2 февраля именины у Семена, Льва, Павла, Захара, Ефима, а также у Риммы и Инны.
2 февраля в народном календаре
На Руси 2 февраля внимательно наблюдали за погодой, потому что можно было по приметам определить, какая будет Масленица. Например, если на улице была весь день метель, то и Масленица будет в метели. Тогда говорили: «Помело метлой — да на Масленицу». О том, что будут метели, говорило и поведение животных: если кошка скребла пол, то следовало ждать вьюгу. А если в полдень было ясно и солнечно, значит, лето будет дождливым.