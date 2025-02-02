Эксперт Завалишин рассказал, в чем секрет успеха китайского ИИ DeepSeek

Китайская нейросеть DeepSeek по своим возможностям не уступает ChatGPT, но ее разработка обошлась значительно дешевле, чем разработка американских аналогов. Таким мнением поделился в разговоре с aif.ru IT-эксперт Дмитрий Завалишин.
По его словам, это делает DeepSeek более устойчивым проектом в долгосрочной перспективе, поскольку затраты на его развитие остаются ниже.
«Сейчас не так важно, соответствует ли она ChatGPT полностью, на 80% или даже превосходит его — очевидно, что ее уровень сопоставим. При этом заявленные Китаем затраты на разработку значительно ниже, чем у США. Хотя их невозможно проверить, если эти данные верны, то разница в финансировании оказывается колоссальной. Это свидетельствует не только о технологических возможностях Китая, но и о его потенциале для дальнейшего развития нейросетей с меньшими затратами», — заявил эксперт.
Он также отметил, что этот момент может быть одним из факторов, вызывающий беспокойство у стран, ориентированных на США, включая Европу, которые прилагают значительные усилия, чтобы ограничить распространение китайского DeepSeek.
Завалишин заявил, что пока нет оснований считать китайскую нейросеть DeepSeek непригодной для использования из-за каких-либо серьезных недостатков.
По его словам, он сам не тестировал систему, но его коллеги уже работали с ней. Глубокий анализ возможностей DeepSeek требует больше времени, однако на данный момент явных проблем в ее работе не обнаружено.
Ранее Дмитрий Завалишин также заявлял, что китайская нейросеть DeepSeek потенциально может использоваться для сбора данных.