Эксперт Завалишин рассказал, в чем секрет успеха китайского ИИ DeepSeek

«Сейчас не так важно, соответствует ли она ChatGPT полностью, на 80% или даже превосходит его — очевидно, что ее уровень сопоставим. При этом заявленные Китаем затраты на разработку значительно ниже, чем у США. Хотя их невозможно проверить, если эти данные верны, то разница в финансировании оказывается колоссальной. Это свидетельствует не только о технологических возможностях Китая, но и о его потенциале для дальнейшего развития нейросетей с меньшими затратами», — заявил эксперт.