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Эксперт Завалишин рассказал, в чем секрет успеха китайского ИИ DeepSeek

В комментарии aif.ru эксперт отметил, что китайская нейросеть DeepSeek по своим возможностям не уступает ChatGPT.

Источник: Аргументы и факты

Китайская нейросеть DeepSeek по своим возможностям не уступает ChatGPT, но ее разработка обошлась значительно дешевле, чем разработка американских аналогов. Таким мнением поделился в разговоре с aif.ru IT-эксперт Дмитрий Завалишин.

По его словам, это делает DeepSeek более устойчивым проектом в долгосрочной перспективе, поскольку затраты на его развитие остаются ниже.

«Сейчас не так важно, соответствует ли она ChatGPT полностью, на 80% или даже превосходит его — очевидно, что ее уровень сопоставим. При этом заявленные Китаем затраты на разработку значительно ниже, чем у США. Хотя их невозможно проверить, если эти данные верны, то разница в финансировании оказывается колоссальной. Это свидетельствует не только о технологических возможностях Китая, но и о его потенциале для дальнейшего развития нейросетей с меньшими затратами», — заявил эксперт.

Он также отметил, что этот момент может быть одним из факторов, вызывающий беспокойство у стран, ориентированных на США, включая Европу, которые прилагают значительные усилия, чтобы ограничить распространение китайского DeepSeek.

Завалишин заявил, что пока нет оснований считать китайскую нейросеть DeepSeek непригодной для использования из-за каких-либо серьезных недостатков.

По его словам, он сам не тестировал систему, но его коллеги уже работали с ней. Глубокий анализ возможностей DeepSeek требует больше времени, однако на данный момент явных проблем в ее работе не обнаружено.

Ранее Дмитрий Завалишин также заявлял, что китайская нейросеть DeepSeek потенциально может использоваться для сбора данных.