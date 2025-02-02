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Движение на Можайском шоссе восстановили после ДТП

Движение транспорта на Можайском шоссе восстановлено после аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на Можайском шоссе восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на Можайском шоссе (в районе д. 48 по Можайскому шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей, движение в районе аварии было затруднено.