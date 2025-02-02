Движение на Можайском шоссе восстановили после ДТП

«Движение на Можайском шоссе восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на Можайском шоссе (в районе д. 48 по Можайскому шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей, движение в районе аварии было затруднено.
Движение транспорта на Можайском шоссе восстановлено после аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Движение на Можайском шоссе восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на Можайском шоссе (в районе д. 48 по Можайскому шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей, движение в районе аварии было затруднено.