Более 178 тыс. тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря

Отмечается, что в Краснодарском крае обследуют 265 км, обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. Помимо этого, вывезено почти 177 тыс. т, за сутки — более 270 т загрязненного песка и грунта; на временную площадку — свыше 136 тыс. т, за сутки — более 277 т.