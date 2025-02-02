Более 178 тыс. тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря

«В акватории Черного моря обследовано более 6400 кв.км, за сутки — 184 кв.км, а также обработано сорбентом 50 715 кв.м. Водолазными группами МЧС России проводится обследование и сбор нефтепродуктов в районе причала Витязево. Всего собрано более 178 тыс. т. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Краснодарском крае обследуют 265 км, обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. Помимо этого, вывезено почти 177 тыс. т, за сутки — более 270 т загрязненного песка и грунта; на временную площадку — свыше 136 тыс. т, за сутки — более 277 т.
«На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки загрязненный песок очищается. С ее помощью очищено свыше 13 тыс. т песка», — уточняют в ведомстве.
Также в Крыму за сутки обследовали почти 543 км берега, мониторинг проводится с помощью БПЛА и морских судов.
«Очищено свыше 208 км берега, за сутки — 4,5 км; собрано свыше 630 т загрязненного песка и грунта, за сутки — более 30 т; вывезено 588 т, за сутки — 21 т. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 615 т загрязненного песка и грунта», — добавили в МЧС России.
К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5000 человек и свыше 600 единиц техники.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.