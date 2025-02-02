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Модераторы Википедии удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном

Материал удалил 17-летний украинский модератор, живущий в Австралии.

Источник: Аргументы и факты

«Википедия» удалила статью, посвященную массовому убийству мирных жителей Русского Поречного в Курской области, которая была опубликована под названием «Резня в Русском Поречном». Как сообщает «Лента. Ру», удаление статьи произошло по решению 17-летнего украинского модератора, проживающего в Австралии.

Издание приводит слова, появившиеся на месте удаленной страницы: «К сожалению, эта страница была удалена в течение последних 24 часов». Это решение вызвало обсуждения среди пользователей, интересующихся историей и событиями, связанными с конфликтом.

Тем не менее, в архиве веб-страниц Wayback Machine сохранилась копия удаленной статьи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кровавый характер действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области должен быть широко представлен в ООН и ОБСЕ.

Напомним, по данным СК РФ, четверо украинских военных с позывными Мотыль, Проводник, Художник, а также Евгений Фабрисенко подозреваются в убийстве 22 жителей курского села Русское Поречное. Боевики убили 11 мужчин, 3 женщин, еще 8 женщин изнасиловали и убили.