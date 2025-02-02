Модераторы Википедии удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном

«Википедия» удалила статью, посвященную массовому убийству мирных жителей Русского Поречного в Курской области, которая была опубликована под названием «Резня в Русском Поречном». Как сообщает «Лента. Ру», удаление статьи произошло по решению 17-летнего украинского модератора, проживающего в Австралии.