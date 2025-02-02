«Википедия» удалила статью, посвященную массовому убийству мирных жителей Русского Поречного в Курской области, которая была опубликована под названием «Резня в Русском Поречном». Как сообщает «Лента. Ру», удаление статьи произошло по решению 17-летнего украинского модератора, проживающего в Австралии.
Издание приводит слова, появившиеся на месте удаленной страницы: «К сожалению, эта страница была удалена в течение последних 24 часов». Это решение вызвало обсуждения среди пользователей, интересующихся историей и событиями, связанными с конфликтом.
Тем не менее, в архиве веб-страниц Wayback Machine сохранилась копия удаленной статьи.
Напомним, по данным СК РФ, четверо украинских военных с позывными Мотыль, Проводник, Художник, а также Евгений Фабрисенко подозреваются в убийстве 22 жителей курского села Русское Поречное. Боевики убили 11 мужчин, 3 женщин, еще 8 женщин изнасиловали и убили.