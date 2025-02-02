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Отец Маши Янковской ответил на обвинение в воровстве песни «Сигма бой»

Ранее Dj Lavitas обвинил автора хита «Сигма бой» Михаила Чертищева в плагиате.

Источник: Аргументы и факты

Отец одной из исполнительниц песни «Сигма бой» Константин Янковский прокомментировал aif.ru заявления Dj Lavitas о плагиате песни.

«Вы сами знаете, как это работает. Это просто тот момент, когда есть яркое событие в сегодняшнем дне. Многие дают инфоповоды для собственного пиара и хотят засветиться на этой новости», —заявил он aif.ru.

Сама артистка Мария Янковская сообщила, что не знает этого диджея, «не видела его в Тик-токе», а песню «папа Светы делал сам».

Напомним, что СМИ сообщили, будто Dj Lavitas (Виталий Лазарев) обвинил автора хита «Сигма бой» Михаила Чертищева в плагиате. По словам Виталия, он написал аранжировку еще в 2010-х годах. Чертищев тоже отверг обвинения и обвинил диджея в попытке пиара. Автор композиции предложил Виталию обратиться в суд.

Ранее трек российских школьниц попал в чарт Billboard. Между тем в Европе предложили запретить песню. По мнению депутата ЕП Нелы Риль, она «передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвалапредложение политика «клинической русофобией».