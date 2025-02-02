Теннисист Рублев проиграл Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье

Российский теннисист Андрей Рублев не смог одержать победу над 102-й ракеткой мира Александром Ковачевичем из США в полуфинале турнира в Монпелье.
Матч завершился со счетом 5:7, 4:6 и продлился 1 час 36 минут. Таким образом, Рублев не смог пробиться в финал, где Ковачевич встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
31 января Рублев одержал победу над грузинским теннисистом Николозом Басилашвили. В первой партии, при счете 5:2 в его пользу, Басилашвили отказался продолжать игру. За 35 минут матча Рублев продемонстрировал отличную игру, сделав семь эйсов и реализовав два брейк-поинта из двух возможных. В свою очередь, Басилашвили смог сделать четыре подачи навылет, но не заработал ни одного брейк-поинта и допустил одну двойную ошибку.
Ранее первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале Australian Open — первого турнира сезона из серии «Большого шлема», проходящего в Мельбурне. Синнер выиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.