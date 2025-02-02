Теннисист Рублев проиграл Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье

31 января Рублев одержал победу над грузинским теннисистом Николозом Басилашвили. В первой партии, при счете 5:2 в его пользу, Басилашвили отказался продолжать игру. За 35 минут матча Рублев продемонстрировал отличную игру, сделав семь эйсов и реализовав два брейк-поинта из двух возможных. В свою очередь, Басилашвили смог сделать четыре подачи навылет, но не заработал ни одного брейк-поинта и допустил одну двойную ошибку.