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Теннисист Рублев проиграл Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье

Матч завершился со счетом 5:7, 4:6.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Андрей Рублев не смог одержать победу над 102-й ракеткой мира Александром Ковачевичем из США в полуфинале турнира в Монпелье.

Матч завершился со счетом 5:7, 4:6 и продлился 1 час 36 минут. Таким образом, Рублев не смог пробиться в финал, где Ковачевич встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

31 января Рублев одержал победу над грузинским теннисистом Николозом Басилашвили. В первой партии, при счете 5:2 в его пользу, Басилашвили отказался продолжать игру. За 35 минут матча Рублев продемонстрировал отличную игру, сделав семь эйсов и реализовав два брейк-поинта из двух возможных. В свою очередь, Басилашвили смог сделать четыре подачи навылет, но не заработал ни одного брейк-поинта и допустил одну двойную ошибку.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале Australian Open — первого турнира сезона из серии «Большого шлема», проходящего в Мельбурне. Синнер выиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.