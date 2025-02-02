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Шеремет: чешский сенатор Немцова должна стать изгоем во всех странах

Немцова опубликовала заявление, где призвала к возобновлению блокады Ленинграда.
Источник: Аргументы и факты

Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что сенатор из Чехии Мирослава Немцова, предложившая «повторить блокаду» Ленинграда, должна быть объявлена персоной нон-грата в Российской Федерации.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Немцова должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.

«Чешский сенатор должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. За свои неадекватные, странные и подлые заявления она должна стать изгоем во всех цивилизованных странах», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что сенатор «наплевала на гибель миллионов людей, положивших свои жизни в борьбе с фашизмом». Он также отметил, что Немцовой следует публично покаяться.

«Надеюсь, у Немцовой хватит смелости не просто удалить пост, а публично покаяться, как минимум, перед всеми, кто сражался и остановил распространение коричневой чумы на нашей планете», — заявил депутат.

Напомним, Немцова опубликовала в соцсети X* заявление, где призвала к возобновлению блокады Ленинграда.

Ранее сообщалось, что в РФ призвали признать террористом чешского сенатора Немцову.

Также стало известно, что российская сторона может заочно арестовать чешского сенатора Мирославу Немцову за призыв к повторению блокады Ленинграда.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.