Шеремет: чешский сенатор Немцова должна стать изгоем во всех странах

Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что сенатор из Чехии Мирослава Немцова, предложившая «повторить блокаду» Ленинграда, должна быть объявлена персоной нон-грата в Российской Федерации.
Кроме того, депутат подчеркнул, что Немцова должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.
«Чешский сенатор должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. За свои неадекватные, странные и подлые заявления она должна стать изгоем во всех цивилизованных странах», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Шеремет добавил, что сенатор «наплевала на гибель миллионов людей, положивших свои жизни в борьбе с фашизмом». Он также отметил, что Немцовой следует публично покаяться.
«Надеюсь, у Немцовой хватит смелости не просто удалить пост, а публично покаяться, как минимум, перед всеми, кто сражался и остановил распространение коричневой чумы на нашей планете», — заявил депутат.
Напомним, Немцова опубликовала в соцсети X* заявление, где призвала к возобновлению блокады Ленинграда.
Ранее сообщалось, что в РФ призвали признать террористом чешского сенатора Немцову.
Также стало известно, что российская сторона может заочно арестовать чешского сенатора Мирославу Немцову за призыв к повторению блокады Ленинграда.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.