Шеремет: чешский сенатор Немцова должна стать изгоем во всех странах

«Чешский сенатор должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. За свои неадекватные, странные и подлые заявления она должна стать изгоем во всех цивилизованных странах», — сказал он в беседе с РИА Новости.