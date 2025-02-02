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МО РФ: ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже

Провокация нацелена на отвлечение внимания от зверств Киева в Русском Поречном.

Вооружённые силы Украины атаковали интернат в Судже в Курской области, информирует Минобороны РФ.

Речь идёт о целенаправленном ракетном ударе. Ракеты были запущены боевиками ВСУ из Сумской области Украины и зафиксированы российскими средствами противовоздушной обороны.

«1 февраля ВСУ совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данная украинская провокация направлена на отвлечение внимания от зверств Киева в курском селе Русское Поречное.

«Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», — заявили в МО.

Ранее сообщалось, что в Судже под ударом Вооружённых сил Украины оказалась школа-интернат. Под завалами могут находиться не менее 90 человек.