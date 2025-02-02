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Посол Барбин: гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами

Жители Гренландии выступают за независимость своего острова.

Источник: Аргументы и факты

Жители Гренландии не желают быть ни датчанами, ни гражданами Соединённых Штатов, заявил посол Российской Федерации в Дании Владимир Барбин.

Он подчеркнул, что гренландцы выступают за независимость своего острова.

«Национальной идеей для коренного населения Гренландии — инуитов — является приобретение независимости и образование самостоятельного государства. Гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Барбин прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав Соединённых Штатов.

Он выразил мнение, что вопрос о судьбе острова должны решать его жители «без вмешательства извне».

Напомним, Гренландия включена в состав Дании в качестве автономной территории.

Ранее сообщалось, что Трамп «шокировал» ЕС планами захватить Гренландию.