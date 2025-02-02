Дамбу строят под Астаной для предотвращения паводка

В рамках противопаводковых работ в селе Жибек жолы Аршалынского района, в жилом массиве трёх микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления, ведётся строительство дамбы. (…) На сегодняшний день выполнено более половины работ. Протяжённость защитного сооружения составляет более шести километров, высота — от 2 до 5,3 метра в зависимости от рельефа суши. Также будут обустроены три переезда для автотранспорта и перегона скота.