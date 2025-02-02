Зеленский заявил о планах переговоров с РФ после встречи с Трампом

Зеленский утверждает, что после того, как он встретится с американским лидером Дональдом Трампом, украинской стороне следует перейти к переговорам с Российской Федерацией о завершении конфликта.
Он заявил, что Соединённые Штаты, РФ и Украина могут «сесть за стол переговоров».
«После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — цитирует слова Зеленского РИА Новости.
Зеленский уточнил, что Киев «находится в контакте» с администрацией США, но в настоящее время «обсуждения имеют обобщенный характер».
Кроме того, он добавил, что не думает, что идея ряда западных государств об отправке миротворцев на Украину является «достаточной гарантией безопасности».
Ранее Трамп заявил, что он ведёт «очень серьёзное» обсуждение с РФ о завершении украинского конфликта.
Глава Госдепа Соединённых Штатов Марко Рубио уточнил, что Трамп намерен достичь мира на Украине через переговоры.