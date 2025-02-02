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Газманов: попытки отменить русскую культуру негативно сказываются на Западе

Российский певец рассказал, что недавно его аккаунты в соцсетях удалили.

Источник: Аргументы и факты

Российский артист Олег Газманов прокомментировал попытки Запада «отменить» русскую культуру, включая российских музыкантов, в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Певец поделился своим опытом, отметив, что его аккаунты в социальных сетях были удалены, а YouTube-канал заблокирован. Несмотря на это, он выразил оптимизм, подчеркивая, что новые платформы, такие как Rutube и VK, продолжают поддерживать русскую музыку.

Газманов считает, что действия западных стран, направленные на исключение российской музыки и культуры, лишь обедняют их самих. Он подчеркнул, что культура должна объединять народы, а не разделять их.

«Мы хотим развиваться вместе, мы хотим делать так, чтобы люди были добрее во всем мире, интересовались и увлекались бы музыкой не только в своей стране, но и в других странах», — добавил он.

По мнению артиста, несмотря на попытки подавить русскую культуру, она продолжает жить и развиваться.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада сами себя обделяют, отказываясь от культуры России. Представитель МИД добавила, что РФ сохраняет свою культуру и свободно пользуется достижениями мировой культуры.