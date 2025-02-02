CBS передаст властям США стенограмму интервью Харрис в рамках расследования

Американский телеканал CBS проинформировал, что согласен передать Федеральной комиссии по связи Соединённых Штатов полную стенограмму интервью Камалы Харрис в рамках расследования.
«CBS News предоставит FCC стенограмму и видеоматериалы интервью программе “60 минут”, которое стало предметом жалобы», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято «после письма FCC» в адрес канала.
Телеканал CBS напомнил, что Дональд Трамп в конце октября 2024 года подал в суд на канал, обвинив его в «введении общественности в заблуждение из-за редактирования интервью Харрис».
Кроме того, жалобу на CBS в FCC подала юридическая компания Center for American Rights.
Напомним, интервью с Харрис было обнародовано в начале октября. Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии не смогла чётко ответить на вопрос о политике Вашингтона по отношению к Израилю. В эфире не показали данный эпизод.