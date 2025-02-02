NYT: авиаудары в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе

Удары ВВС Соединённых Штатов по объектам ИГИЛ* в Сомали являются первой крупной операцией США в новый президентский срок Дональда Трампа, пишет The New York Times.
«Президент Трамп отдал приказ об авиаударах в субботу против ИГИЛ на севере Сомали, это первая крупная военная операция США за рубежом с момента его вступления в должность», — говорится в публикации.
По данным издания, авиаудары нанесли истребители F/A-18 с авианосца Harry S. Truman, который находится в Красном море.
При этом военные чиновники из США утверждают, что данные удары носили «символический характер» По словам источников, удары «не были рассчитаны на нейтрализацию серьёзной угрозы».
Накануне Трамп заявил, что приказал нанести авиаудары по объектам в Сомали, где находились террористы. По его словам, уничтожено «много боевиков». Американский лидер отметил, что мирные жители не пострадали.
В Пентагоне заявили, что удары по объектам террористов проводились в координации с властями Сомали.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.