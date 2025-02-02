Самолет узбекской авиакомпании экстренно сел в Туркменистане

На рейсе Centrum Air номер C6 3336 типа A321neo, летевший из Медины в Фергану, была обнаружена утечка масла в двигателе во время пролета над воздушным пространством Туркменистана, передает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале. После получения уведомления от командира воздушного судна было принято решение направить резервный самолет типа A321neo в аэропорт Мары.
После оперативного прибытия резервного борта в аэропорт Мары, пассажиры и их багаж были благополучно перевезены в аэропорт Ферганы на резервном самолете.
Причиной инцидента оказалась течь масла в двигателя. По данным авиакомпании, она уже устранена и самолет выполнит технический рейс в Ташкент без пассажиров.
Если это Centrum Аir, то такие вещи вполне ожидаемы. У этой авиакомпании вечно проблемы.