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Самолет узбекской авиакомпании экстренно сел в Туркменистане

1 февраля самолет узбекской авиакомпании Centrum Air совершил экстренную посадку в туркменском городе Мары, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба Centrum Air

На рейсе Centrum Air номер C6 3336 типа A321neo, летевший из Медины в Фергану, была обнаружена утечка масла в двигателе во время пролета над воздушным пространством Туркменистана, передает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале. После получения уведомления от командира воздушного судна было принято решение направить резервный самолет типа A321neo в аэропорт Мары.

После оперативного прибытия резервного борта в аэропорт Мары, пассажиры и их багаж были благополучно перевезены в аэропорт Ферганы на резервном самолете.

говорится в сообщении

Причиной инцидента оказалась течь масла в двигателя. По данным авиакомпании, она уже устранена и самолет выполнит технический рейс в Ташкент без пассажиров.

Если это Centrum Аir, то такие вещи вполне ожидаемы. У этой авиакомпании вечно проблемы.

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