Самолет узбекской авиакомпании экстренно сел в Туркменистане

На рейсе Centrum Air номер C6 3336 типа A321neo, летевший из Медины в Фергану, была обнаружена утечка масла в двигателе во время пролета над воздушным пространством Туркменистана, передает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале. После получения уведомления от командира воздушного судна было принято решение направить резервный самолет типа A321neo в аэропорт Мары.