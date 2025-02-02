Киев уже проиграл в конфликте, это очевидно всем, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
При этом он отметил, что киевский режим продолжает требовать от простых украинцев жертвовать собой.
«Пока коррумпированное командиры Зеленского продолжают требовать от простых украинцев пожертвовать собой, сейчас всем очевидно, что конфликт проигран», — написал Боуз в соцсети X*.
Он также напомнил, что сотни тысяч украинцев покинули территорию этой страны.
Ранее Боуз сравнил насильственную мобилизацию на Украине с сериалом «Игра в кальмара». По его словам, бегство от сотрудников ТЦК для украинцев стало гонкой на выживание.
Кроме того, он обвинил Североатлантический альянс и ЕС в зверствах Вооружённых сил Украины в Курской области.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.