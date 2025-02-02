Машков: Юру Борисова номинировали на «Оскар» из-за его таланта

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» благодаря таланту.
Кроме того, ему помог коллектив.
«Помогли ему его талант и тот коллектив, в который он попал. Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — цитирует слова Машкова ТАСС.
Машков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар» в ходе беседы с журналистами после встречи с театральной общественностью Свердловской области.
Он отметил, что иностранные актёры номинируются на «Оскар» после обретения популярности в своей стране.
«Номинирование на “Оскар” — это ещё один этап обратить внимание на величайшую кино- и театральную страну Россию», — сказал Машков.
Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссёра Шона Бэйкера «Анора». За победу в категории также будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.
Ранее Борисов рассказал, что узнал о номинации на «Оскар», когда ехал в машине со своей семьёй.
Официальный представитель представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что номинация Борисова на «Оскар» не является концом культуры отмены.