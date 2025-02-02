Машков: Юру Борисова номинировали на «Оскар» из-за его таланта

«Помогли ему его талант и тот коллектив, в который он попал. Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — цитирует слова Машкова ТАСС.