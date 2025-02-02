На Южном Урале появится бюро бесплатной юридической помощи

Как объяснил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, бюро будет функционировать на базе службы, организующей деятельность мировых судей. «У нас будет действовать смешанная система: будет работать и государственное юридическое бюро, и привлекаться адвокаты для оказания бесплатной юридической помощи. Разумеется, бесплатная она для определенных категорий населения», — прокомментировал парламентарий.