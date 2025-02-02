На Южном Урале появится бюро бесплатной юридической помощи

Сейчас в регионе, чтобы оказать жителям бесплатную юридическую помощь, привлекают только адвокатов. Однако законом предусмотрена возможность создания одновременно государственных бюро бесплатной юридической помощи. Такой комплексный подход в работе эффективнее. Это показывает практика других субъектов.
В результате государственная система бесплатной юридической помощи в регионе дополнена новым участником — государственным юридическим бюро.
Как объяснил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, бюро будет функционировать на базе службы, организующей деятельность мировых судей. «У нас будет действовать смешанная система: будет работать и государственное юридическое бюро, и привлекаться адвокаты для оказания бесплатной юридической помощи. Разумеется, бесплатная она для определенных категорий населения», — прокомментировал парламентарий.