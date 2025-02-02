Хоценко потребовал решить проблему с льготными лекарствами для омичей

По словам представителей регионального минздрава, проблемы с поставками лекарств связаны с изменениями законодательства, вступившими в силу 1 января. Представители ведомства запросили две недели на решение проблемы, однако Виталий Хоценко потребовал ускорить процесс. Он отметил, что такие сбои недопустимы, какие-бы объективные причины за этим не стояли.