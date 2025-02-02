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Хоценко потребовал решить проблему с льготными лекарствами для омичей

Из-за изменений в законодательстве омские льготники не смогли получить лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко потребовал безотлагательно решить сразу несколько проблем омских льготников в сфере медобслуживания. На совещании, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале 2 февраля, губернатор Омской области потребовал немедленно исправить ситуацию с обеспечением омичей лекарствами и исправить недоработки в функционировании электронных очередей.

По словам представителей регионального минздрава, проблемы с поставками лекарств связаны с изменениями законодательства, вступившими в силу 1 января. Представители ведомства запросили две недели на решение проблемы, однако Виталий Хоценко потребовал ускорить процесс. Он отметил, что такие сбои недопустимы, какие-бы объективные причины за этим не стояли.

Также Хоценко обозначил недовольство омичей работой электронных очередей. В системе возникают сбои, отметил губернатор. Решить вопрос было поручено вице-губернатору Алексею Ромахину и министру здравоохранения региона Дмитрию Маркелову.

Ранее мы писали, что губернатор перераспределил полномочия своих замов.