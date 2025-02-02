Рассказываем, какая будет погода в Иркутске 2 февраля 2025

Что касается остальных частей региона, то в северных районах держится крепкий мороз. На день в верхнеленских прогнозируют −27…-32 градуса. А на юге области −11…-16. При этом метеорологи обещают небольшой снег и ветер 4−9 м/с. Вот, какая погода в Иркутске 2 февраля 2025 и регионе.