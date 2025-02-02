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Рассказываем, какая будет погода в Иркутске 2 февраля 2025

До −17 градусов похолодает в Иркутске 2 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 2 февраля 2025 вновь не порадует жителей областного центра теплом. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем в городе похолодает до −17 градусов.

Погода в Иркутске 2 февраля 2025.

— Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2−7 м/с. Температура −15…-17, — поделились в метеобюро.

Что касается остальных частей региона, то в северных районах держится крепкий мороз. На день в верхнеленских прогнозируют −27…-32 градуса. А на юге области −11…-16. При этом метеорологи обещают небольшой снег и ветер 4−9 м/с. Вот, какая погода в Иркутске 2 февраля 2025 и регионе.