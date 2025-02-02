Скончался бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит

На 86-м году жизни скончался экс-руководитель нескольких одесских команд-чемпионов «Клуба весёлых и находчивых» Валерий Хаит, информирует «Всемирный клуб одесситов».
«С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исаковича Хаита 1 февраля 2025 года», — говорится в сообщении клуба в Facebook*.
Хаит являлся капитаном сборной команды Одессы с 1966 по 1971 год.
Кроме того, он руководил командами-чемпионами «Клуба весёлых и находчивых» из Одессы. 1972 года («Сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства», 1972 год) и («Первая команда джентльменов ОГУ», 1987 год).
Старший сын Хаита Евгений Хаит скончался в январе 2024 года. Причиной смерти украинского актёра и сценариста «Джентльмен-шоу» стала остановка сердца.
Валерий Хаит является отцом актёра Ростислава Хаита, одного из основателей театра «Квартет И».
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