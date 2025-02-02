Мексика приняла меры против США в ответ на введённые Трампом пошлины

Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны Соединённых Штатов поручила министру экономики Мексики Марсело Эбрарду использовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов государства.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — написала она в соцсети X*.
Кроме того, Шейнбаум отвергла высказывания администрации США о связях мексиканского правительства с преступными организациями. Также президент Мексики осудила возможное вторжение на территорию страны.
«Если где-то и существует такой альянс, то на оружейных складах в США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие», — заявила она.
По словам Шейнбаум, мексиканская сторона не хочет конфронтации, а также исходит «из сотрудничества между соседними странами». Она предложила Соединённым Штатам «комплексно работать вместе» в рамках борьбы с преступными группировками.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, вводящий новые пошлины на импортируемые товары из Канады, Мексики и КНР.
Также стало известно, что Шейнбаум предложила переименовать Американский континент в Мексиканский, заявление прозвучало после слов Трампа о планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.