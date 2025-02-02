Трюдо пригрозил Трампу «реальными последствиями» после введения пошлин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пошлины Соединённых Штатов на канадские товары ограничат доступ американской стороны к «критически важным товарам» для безопасности.
В частности, по словам Трюдо, речь идёт об уране, стали и алюминии.
«Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе обращения, оно было посвящено введению пошлин.
Трюдо отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь «реальные последствия» для самих жителей США.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, вводящий новые пошлины на импортируемые товары из Канады, Мексики и Китайской Народной Республики. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексика приняла меры против Соединённых Штатов в ответ на введённые Трампом пошлины.
В январе Трюдо ответил на призыв Трампа к присоединению Канады словами «чёрта с два».