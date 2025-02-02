Омск возглавил рейтинг по росту продаж на маркетплейсах

Омск показал рекордный прирост объема продаж на маркетплейсах в первой половине 2024 года — 43%. По этому показателю наш город обогнал другие регионы России. Рекордные показатели и по товарообороту — целых 62%.
Это также существенно выше, чем в других российских городах. На втором месте расположился Красноярск (+39% транзакций, +56% оборота), а на третьем — Челябинск (+38% и +56% соответственно). Москва, в свою очередь, показала наименьший прирост — всего +19% и +29% соответственно.
Как пишет издание «Коммерческие вести», такой бум продаж на маркетплейсах в Омске снижает доходы предпринимателей, которые работают офлайн. Опрошенные изданием бизнесмены готовы даже рассмотреть вопрос об открытии регионального маркетплейса, в котором бы размещались только омские товары.
Пока же в Омской области наибольшей популярностью пользуется крупные продавцы в сети: Wildberries (63% всех покупок), за ним следуют Ozon (29%), AliExpress (4%), Мегамаркет (3%) и Яндекс Маркет (1%).
Ранее мы рассказывали, как из-за сбоя приложения омичка обманула маркетплейс.