Омск возглавил рейтинг по росту продаж на маркетплейсах

Это также существенно выше, чем в других российских городах. На втором месте расположился Красноярск (+39% транзакций, +56% оборота), а на третьем — Челябинск (+38% и +56% соответственно). Москва, в свою очередь, показала наименьший прирост — всего +19% и +29% соответственно.